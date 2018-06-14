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14 Haziran 2018 17:32

Kaymakam Duru’dan şehit ailelerine bayram ziyareti

Develi Kaymakamı Murat Duru Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.

Kaymakam Duru’dan şehit ailelerine bayram ziyareti

14 Haziran 2018 17:32


Ziyaretleri değerlendiren Kaymakam Murat Duru; "Eşim ile beraber meslek hayatımızın bugüne kadarki sürecinde dini bayramlarımız öncesinde vatan için toprağa düşmüş şehitlerimizin kutsal emanetleri olan şehit yakınlarımızı ziyaret edip mübarek ellerini öperiz. Bu yıl da Ramazan Bayramımız öncesinde bu güzel ve anlamlı geleneğimizi devam ettirerek sırasıyla bütün şehit yakınlarımızı ziyaret ettik. Ziyaretlerimizde şehidimizin anne ve babası ile sıcak, samimi ve içten sohbetle birlikte onların acılarını elimizden ve dilimizden geldiği kadarıyla hafifletmeye çalışıyoruz. Yine yürekten ve gönülden gelen sevgi ile şehitlerimizin anne ve babasına bizleri de manevi evlatları olarak görmelerini ifade ediyoruz. Hak Teala her daim bizleri şehitlerimize layık olan vatan evlatlarından eylesin inşallah" dedi.


Kaymakam Duru’ya eşi Elif Duru ve Sosyal Yardımlaşma Vakıf Başkanı da eşlik etti.




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