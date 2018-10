Kayseri oda başkanları enflasyonla mücadele politikasından memnun

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki Kayseri Sanayi Odası (KAYSO), Kayseri Ticaret Odası (KTO) ve Kayseri Ticaret Borsası yönetimi, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın enflasyonla mücadele kapsamında açıkladığı yeni ekonomik modelinden memnun ve umutlu olduklarını söyledi.

Enflasyonla mücadeleyi topyekun el birliği ile hep birlikte yapılması gerektiğini vurgulayan Başkan Mehmet Büyüksimitçi; "Son aylarda geçirmiş olduğumuz ekonomik sıkıntının acil eylem planıyla özellikle dövizdeki dalgalanmanın artık durulduğunu görüyoruz. Daha stabil bir ekonomi şuanda oluşmaya başladı. Tabi bu oluşurken de özellikle dövizin artışından kaynaklanan ve maliyetlerden kaynaklanan bir enflasyon oluştu. Bununla ilgili de enflasyonla mücadele kapsamında Bakanımız Berat Albayrak'ın açıklamış olduğu bir enflasyonla mücadele programını Kayseri Sanayi Odası can gönülden destekliyoruz. Zaten bu tek başına devletin yapabileceği mücadele değil. Bunu topyekun iş adamıyla, sanayicisiyle, devletiyle beraber yapmak gerekli. Bu konuda da Odalar ve Borsalar Birliği başkanımızın açıklaması var. Bütün 81 ildeki oda ve borsalarımız bu işe katkı verecekler. Biz de çalışmalara başladık, kendi üyelerimizle ilgili inşallah enflasyonla mücadele ile ilgili oluşturulmuş sitede indirim yapan Kayserili firmalarımızı çokça göreceğiz. Bu tabi ciddi bir mücadele. Bu mücadeleyi mutlak suretle hep birlikte topyekun yapmak zorundayız. Nihayetinde enflasyon hane halkına direk etki eden ve onları sıkıntıya sokan bir olgu. Bunu elbirliği ile yok etmemiz gerekiyor. 2 aylık süre bahsedildi ama bundan sonra da bu milli mücadele, dayanışma devam ettiği sürece inşallah kalıcı olarak enflasyonun indiğini de göreceğiz. Zaten alınan ekonomik önlemler olsun, yapılan çalışmalar olsun bunun başarıyla sonuçlanacağını gösteriyor. Her şeyden önce kendi devletimize ve milletimize güvenmek ve inanmak zorundayız. Bu inanç ve güvenle inşallah başaracağız. Bugüne kadar olan sıkıntıları nasıl bertaraf ettiysek enflasyonu da inşallah bertaraf edeceğiz. Bu konuda da Kayseri olarak elimizden gelen her türlü katkıyı sağlayacağız. Şuanda 3-4 sanayici ile görüştüm, yönetim kurullarında kararlarını almış durumdalar. İnşallah kısa zamanda program yapıp bunu duyuracağız. Bütün sanayici ve iş adamlarımıza şimdiden teşekkürlerimi iletiyorum. Herkes elinden geleni yapacak. Sadece elimizi taşın altına koymak değil, gövdemizi de taşın altına koymaktan çekinmeyeceğiz" dedi.

"Başarılı olacağımıza yürekten inanıyorum"

KOBİ destekleri ve banka kredi faizleri hakkındaki kararları da olumlu bulduklarını, başarılı olacağına yürekten inandığını belirten Başkan Büyüksimitçi; "Özellikle kredi faizlerinin artmış olması birçok firmamızı sıkıntıya sokabilecek durumdaydı. Bu konuda da önlemler alınarak bakanımızın açıkladığı gibi kredi faizlerinde 10 puanlık bir düşüş söz konusu olacak. KOBİ kredilerinde de KOSGEB vasıtasıyla zannediyorum 14 puanlık bir destek verecek. Bunlar tabi piyasada hem yatırım ortamını iyileştirici hem de normal ticareti devam ettirici özellikleri var. Çünkü şuanda olmazsa olmazımız istihdamın sürekli hale gelerek işsizlik problemini yaratmamak. Bu anlamda bakanımızın açıklamış olduğu maddelerden birinde de işsizlikle ilgili önlemler vardı. Hepsi başlı başına detaylıca düşünülmüş el birliği ile bir milli mücadele halinde bu program hazırlanmış. Başarılı olacağımıza can yürekten inanıyorum. Bu iş için herkes destek verecektir, gerekirse kârlarımızdan vazgeçeceğiz ama enflasyonla mücadeleyi kazanacağız" ifadelerini kullandı.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da enflasyonu ortadan kaldırmak için hep birlikte mücadele verilmesi gerektiğini vurgulayarak; "Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın aldığı kararlara olumlu bakıyoruz. Bunların da değerlendirmesini daha önceden yapmıştık. ‘Yüzde 10 zarar etsek ne olur' diye açıklamalar yapmıştık. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı odalar olarak da bu işin üzerine topyekun enflasyonla mücadele kapsamında elimizi değil vücudumuzu taşın altına koymakla mükellef olarak görüyoruz. Çünkü bu memleket, devlet, hükümet bizim. Memleket bu ekonomik saldırıyı, şuandaki enflasyonu ortadan kaldıracaksa bizim de topyekun mücadele etmemiz lazım. Üzerimize düşen görev ne ise yapmaya her zaman hazırız" diye konuştu. Çok çalışarak sıkıntıları ortadan kaldıracaklarını kaydeden Gülsoy; "Şuanda alınan kararların içerisinde KOBİ'lere verilecek desteğin ve kredilerin ertelenmesi söylemleri olumlu olarak karşılıyoruz. Şuanda mevcut olan KOBİ'lerimize, işletmelerimize sahip çıkmak adına sevindirici bir karar olarak görüyoruz. İnşallah bu sıkıntıları atlatacağız, yeter ki biraz daha sabır ve azimle çalışmamız gerekiyor. Herkes işini iyi yapsın. Bu ülkenin kalkınması, devler liginde olabilmesi için topyekun mücadele etmemiz lazım. İşimizi iyi yaparak, çalışarak, çok koşarak, üreterek, pazarlayarak bu sıkıntıların altından kalkacağımıza da sonsuz inancımız var. Alınan kararların hepsi olumlu. Piyasayı diri, canlı tutmak için alınan kararlar. Bunların da uygulanabilir olduğunu görüyoruz. Uygulandığı zaman da bunların içerisinde KOBİ'lerimiz daha iyi iş yapacaklar. Moralleri bozmadan kredi borçlarını yapılandıracaklarından dolayı da KOBİ'lere bir can suyu olarak görüyoruz. İnşallah sıkıntıları aşacağız. Moralimizi bozmadan, tam gaz çalışmaya devam" şeklinde konuştu.

KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış da enflasyona karşı verilen mücadeleyi desteklediklerini dile getirerek şu şekilde konuştu;

"Bakanımız Berat Albayrak Türkiye'ye bir çağrıda bulundu. Enflasyonu indirme adına yüzde 10 oranında ticaret erbabının satış fiyatlarında bir uygulama beklediğini ifade etti. Biz de öncelikle Türk iş dünyası olarak Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nun açıklamaları bizim için bir örnektir. Biz de Kayserili iş adamları ve Kayseri Ticaret Borsası temsilcileri olarak bakanımızın çağrısına can gönülden destek veriyoruz. Bakanımızın buradaki ifadesi milletimiz ve iş dünyası tarafından yanlış idrak edilmesin. Biliyorsunuz ülkemiz, dış güçlerden kaynaklı dolar ve euro speküle edilmesinden dolayı sıkıntılar yaşadı. Bu sıkıntıların da devamı için mücadele içerisindeler. Bakanımız da ülkemizin iyi bir konuma gelebilmesi için, gerek milletimiz gerekse iş dünyamızın problemlerin altından kısa sürede kalkabilmesi için böyle bir süreç başlattı. Bu süreci olumlu buluyorum, Kayseri Ticaret Borsası olarak da bu çağrıya çok duyarlı şekilde bakacağımızı ve ilk katkı olarak Kayseri'de de bizim adım atacağımızın sözünü veriyorum."