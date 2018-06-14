Kayseri polisi uyuşturucuya geçit vermiyor

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve kente uyuşturucu madde sevk eden şahıslara yönelik olarak operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda M.D. (36) ve S.B.A. (24) yakalandı.

Yakalanan şahısların ev, üst ve araçlarında yapılan aramalarda, 4 parça halinde toplam 110 gram gelen uyuşturucu maddelerden metamfetamin, 5 kök saksılara ekili şekilde Hint Keneviri bitkisi, 1 parça Esrar maddesi, 3 parça halinde Kokain maddesi ve bu maddelerin satımında kullanılan 2 adet alüminyum rulosu ele geçirildi.

2 kişiye ’Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı.