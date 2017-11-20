Diğer
Kategoriler
20 Kasım 2017 17:14

Kayseri polisinden vatandaşlara ‘Soba’ uyarısı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşan kış ayları nedeniyle vatandaşları soba yakımı, soba kurulumu ve karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyardı.

Kayseri polisinden vatandaşlara ‘Soba’ uyarısı

20 Kasım 2017 17:14


Yaklaşan kış mevsimi nedeniyle özellikle soba kullanımının yoğun olduğu bölgelerde çalışmalarına hız veren Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, mahallelerde, cami çıkışlarında ve halkın yoğun olduğu bölgelerde alanında uzman personellerle birlikte doğru soba yakımı, olabilecek karbon monoksit zehirlenmelerinde nasıl bir yol izleneceği gibi konularda halkı bilgilendirmeye devam ediyor.


Yetkililer tarafından verilen bilgilerde mevsim şartlarına göre rüzgarlı havalarda soba yakımına dikkat edilmesi, sağlıklı soba kurulumu, sobaların her zaman üstten yakılması, yatarken sobaya kömür eklenmemesi, bacaların temizliği, olabilecek karbon monoksit zehirlenmelerinde ortamın havalandırılması gibi konularda dikkatli olunması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.


Ayrıca Toplum Destekli Şube Müdürlüğü tarafından hem Türkçe hem de Arapça bastırılıp dağıtılan broşürlerle halkın daha da dikkatli olması vurgulandı. Yapılan uygulamalı eğitimler sonrasında dağıtılan broşür ve stickerlarla doğru soba kullanımının anlatılması, karbonmonoksit kaynaklı zehirlenme ve ölüm olaylarının engellenmesi amaçlandığı ifade edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
4
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Salı
    Karla Karışık Yağmurlu
    4°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    3°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    3°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    4°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç