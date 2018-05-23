Kayseri Şehir Hastanesi’ne taşınma işlemi 29 Mayıs’ta tamamlanacak

5 Mayıs 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Kayseri Şehir Hastanesi taşınma sürecinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki, Anestezi, Beyin Cerrahi, Cildiye, Dâhiliye, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Genel Cerrahi, Göğüs Hastalıkları, Göz Hastalıkları, Kadın hastalıkları ve Doğum, Kalp ve Damar Cerrahi, Kardiyoloji, Kulak Burun Boğaz, Nöroloji, Ortopedi, Psikiyatri ve Üroloji Poliklinik ve Klinikleri taşınarak Kayseri Şehir Hastanesinde hizmet vermeye başladı. Taşınma sürecinin 29 Mayıs 2018’de tamamlanması planlanıyor.