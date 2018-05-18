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18 Mayıs 2018 10:18

Kayseri Şeker 1 milyar 354 milyonluk cirosu ile Devler Liginde

Kayseri Şeker’in 30 nisan 2018 tarihinde sona eren faaliyet dönemi envanter çalışmalarının tamamlanması ve finansal tabloların hazırlanması sonucunda 2017 yılı cirosu Bir Milyar 354 Milyon 161 bin TL olarak açıklandı.

Kayseri Şeker 1 milyar 354 milyonluk cirosu ile Devler Liginde

18 Mayıs 2018 10:18


2017 yılı vergi öncesi dönem karı ise 107 Milyon 962 Bin TL olduğu belirtildi. Kayseri Şeker’in yıllık cirosu, Bir Milyar bandını aştığı için Devler liginde yerini almayı başarı ile sürdürüyor.


Kayseri Şeker’in yıllık cirosunun Bir Milyar 354 Milyon 161 bin TL, dönem karının ise 107 Milyon 962 Bin TL olarak açıklanması sonrasında dönem sonu pastası Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Üyeleri, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü, Genel Müdür yardımcıları, Şeker İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı ve Muhasebe birimi çalışanları ile birlikte kesildi.


Bilanço pastasının kesilmesi esnasında konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; Bilanço tablosunun hazırlanmasının Ramazan ayının başına denk geldiğini belirtti ve Kayseri Şeker Fabrikasının dönem sonu finansal tabloların hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.




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