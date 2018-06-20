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20 Haziran 2018 11:41

Kayseri Şeker Turhal çiftçisinin de yüzünü güldürmeye başladı

Kayseri Şeker tarafından devralınan Turhal Şeker Fabrikası ile sözleşmeli pancar ekimi yapan çiftçilere Kayseri Şeker tarafından 10 Milyon TL çapa avansı dağıtımı yapıldı.

Kayseri Şeker Turhal çiftçisinin de yüzünü güldürmeye başladı

20 Haziran 2018 11:41


Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Ziraattan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kazım Duygulu ile Turhal Şeker Fabrikasından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hulusi Yüksel ile birlikte katıldığı basın toplantısında Turhal Şeker çiftçilerine ilk olarak çapa avansı ödemeleri ile ilgili müjdeyi verdi.


Başkan Akay, Turhal Şeker Fabrikasının hesapların devrinin yeni yapılması nedeni ile bayramda yapılamayan yaklaşık 10 milyon TL’lik "Çapa avansı " ödemesinin, Turhal Şeker’e bağlı; Sivas, Yıldızeli, Çamlıbel, Tokat, Zile, Turhal, Niksar, Pazar, Artova olmak üzere 9 bölgede 191 Köyde 5686 pancar üreticisine yapılacağını kaydetti.


20 Haziran 2018 günü itibariyle ödemelerin yapıldığını belirten Akay, "Kayseri’de Avanslar daha yüksek oluyor ancak Turhal Şeker Fabrikası yeni devir teslim olduğu için önceden yapılan hesaplamalar çerçevesinde çapa avans ödemelerinin yapılmaktadır. Ama bundan sonra ki avans uygulamalarında sulama avansı geldiği zaman çiftçilerimizin lehine bazı düzenlemeler yapılacak. O zaman hesaplamalar daha sağlıklı bir şekilde yerli yerine oturmuş olacak. Ben çiftçilerimizle bu müjdeli haberi vermek için sizlerin huzuruna geldim" dedi.


Başkan Akay daha sonra Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu üyelerinden Halis Lektemur, Kayseri Şeker Fabrikası Ziraattan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kazım Duygulu, Turhal Şeker Fabrikasından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hulusi Yüksel, Bölge Müdürleri ve Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İbrahim Dayı ile birlikte Turhal Şeker’e bağlı bölgelerde çiftçilerle görüşerek Çapa avans dağıtımını gerçekleştirdi.




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