Kayseri Şeker’in istihdama katkısı artarak devam edecek

Şeker-İş Sendikası yöneticilerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; İstihdam seferberliğini var gücümüzle destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz. Kayseri Şeker topluluğu olarak bünyemizde, geçen sene 3 bin 500 kişi istihdam etmiştik bu sene dört Bin kişiye çıkarmayı hedefliyoruz. Bünyemize yeni kattığımız Turhal Şeker Fabrikası ile bu sayının Beş bin kişi civarlarına çıkmasını bekliyoruz dedi.

Başkan Akay açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Kayseri Şeker topluluğu olarak işimizi en iyi şekilde yapma gayreti içerisindeyiz. İşimizi en iyi şekilde yapınca da hep beraber elde ettiğimiz bir başarı ortaya çıkıyor. Başarıda tabii çeşitli şekillerde kendisini gösteriyor.Bunlardan en başta geleni de insan kaynağının doğru değerlendirilmesi ve istihdama katkı sağlanmasıdır.

Bu çerçevede bilindiği üzere 2017 yılında, işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılması maksadıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde gerçekleştirilen ‘Milli İstihdam Seferberliği’ kapsamında Kayseri Şeker olarak bölgedeki işsizliğin azalmasına ve istihdamın artmasına katkı sağladığımız gibi Kayseri birincisi olarak aldığımız ödül sayesinde İlimizi de Türkiye’nin onuncusu yaparak ödül alma hakkını kazanmıştık. Biz geçen sene bunu başardık bu yeterlidir diye bakmıyoruz.Her geçen gün kendimizi yenileme ve geliştirme gayreti içerisindeyiz.

Kayseri şeker topluluğu içerisinde Sadece Kayseri Şeker Fabrikamız bünyesinde geçen hafta itibarı ile kısa süreli olarak çalışan 340 personelimiz kadrolu hale geldiler. Ama bizim toplamda istihdama sağladığımız katkı mühendis ve üniversite mezunları ile birlikte 386 kişi olarak gerçekleşti. Kayseri Şeker’in şirketlerinde de benzer uygulamalar yapılmaya devam ediyor. Bu gelişmeleri işimizin gereği ve tabii gurur duyduğumuz bir olay olarak gerçekleştiriyoruz.

Çünkü genç insanlara iş istihdamı sağlamak onlara hayata daha sevecen daha mutlu bakmalarını sağlamak, Ülkeye, ailelerine, insanlarımıza katkı sağlar seviyeye getirmek gerçekten çok önemli bir hizmettir.”

Sendikacılığın önemine de değinen Başkan Akay, “İşbaşı yapan 340 yeni personelimizaynı zamanda muvakkat olmakla sendika üyesi de oldular. Sendika açısından da olayı değerlendirecek olursak zaten şeker iş sendikasının Kayseri Şubesi, sektöründe en büyük Şube konumundaydı. Bu sayı ile konumu daha da pekişmiş oldu. Turhal şeker fabrikasını da 7 Haziran’da yapılacak sözleşmeyle bünyemize katacağız. Bu sayede yeni birtakım insanlara daha iş ve istihdam alanı oluşacak. Böylece iki fabrikadan üç fabrikaya çıkma başarısını gösteren Kayseri Şeker İstihdamdaki geçen sene yaşamış olduğu başarıyı bu sene daha yüksek seviyelere çıkaracak. Buna inanıyoruz bunları başarmış olmak bizim için gurur vesilesidir. Bunu çalışanlarımız, çiftçilerimiz, Yöneticilerimizle hep beraber başarıyoruz. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Şeker İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İbrahim Dayı da Başkan Akay’a istihdama katkılarından dolayı teşekkür etti ve Şeker-İş Sendikası olarak çalışanlar adına Başkan Akay’a plaket takdim ettiler.