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20 Temmuz 2018 17:05

Kayseri Şekersporlu milli güreşçi Ekrem Cengiz Dünya Şampiyonasına adım adım ilerliyor

Kayseri Şeker sporlu Milli güreşçi Ekrem Öztürk (55), ö 36.

Kayseri Şekersporlu milli güreşçi Ekrem Cengiz Dünya Şampiyonasına adım adım ilerliyor

20 Temmuz 2018 17:05

Vehbi Emre &Hamit Kaplan Greko-Romen Güreş Şampiyonasında Kazakistanlı rakibini 10-2 yenerek ilk galibiyetini aldı.


22-28 Ekim tarihleri arasında Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenecek olan Dünya şampiyonası öncesinde 36. Vehbi Emre &Hamit Kaplan Greko-Romen güreş şampiyonası İstanbul Bağcılar spor Salonunda başladı. Müsabakalara Kayseri Şeker Spor Güreş takımından; 55 Kiloda Ekrem Öztürk, 72 kiloda Yunus Özel,77 Fatih Cengiz 3 güreşçi davet edildi.


15 ülkeden yaklaşık 180 sporcunun mücadele edeceği turnuva Pazar günü yapılacak olan finallerle sona erecek.


Bu gün ilk müsabakasına çıkan Kayseri Şeker sporlu Milli güreşçi Ekrem Öztürk (55) Kazakistanlı rakibini 10- 2 yenerek ilk galibiyetini aldı.




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