Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2018 10:04

Kayseri’de 327 polisle narkotik uygulaması

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce 327 personel ile 45 farklı bölgede uygulama yapıldı.

Kayseri’de 327 polisle narkotik uygulaması

20 Haziran 2018 10:04


Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı 122 ekip ve 327 polisin katıldığı, 45 farklı adreste uygulama yapıldı. Bin 802 şahıs şahsın sorgulandığı uygulamada 4 şahsın arandığı tespit edilirken 14 şahsa da TCK 191 suçu kapsamında ’uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi. Uygulama kapsamında ayrıca 23 metruk yapı, 10 park, 15 işyeri ve 510 aracın arandığı öğrenilirken, aramalarda 1 adet kurusıkı silah, 5 parça uyuşturucu madde ele geçirildi.


Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
23
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç