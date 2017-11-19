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19 Kasım 2017 14:33

Kayseri’de otomobil kanala uçtu: 1 yaralı

Kayseri’de kanala uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kayseri’de otomobil kanala uçtu: 1 yaralı

19 Kasım 2017 14:33

Olay yerinde toplanan vatandaşlar ise meraklı bakışlarla kurtarma çalışmalarını izledi.


Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şenköşe Caddesi’nde 38 MA 514 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala uçtu. Kazada sürücü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi yaralıya ilk müdahaleyi yaparak aracın başında kurtarma ekiplerini bekledi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaralı sürücü kanaldan çıkarılarak ambulansa taşındı. Olay yerinde toplanan vatandaşlar ise kurtarma çalışmalarını meraklı gözlerle izledi. Sürücü ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.




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