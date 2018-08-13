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13 Ağustos 2018 12:04

Kayseri’de tarihi eser operasyonu

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda 10 adet Bizans dönemine ait altın sikke, 3 adet bakır sikke ve 1 adet de tarihi eser niteliği taşıyan yüzük ele geçirildi.

Kayseri’de tarihi eser operasyonu

13 Ağustos 2018 12:04


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kocasinan ilçesi Kuşcağız mahallesinde, Ş.Ö.’nun evine operasyon düzenlendi. Operasyonda, şüpheli şahsın evinde, eklentilerinde ve kullandığı otomobilde yapılan aramalarda 10 adet Bizans dönemine ait altın sikke, 3 adet Bakır sikke ve 1 adet tarihi eser niteliği taşıyan yüzük ele geçirilmiştir.


Gözaltına alınan Ş.O.’nun, adli işlemlerinin tamamlanmasından sonra Cumhuriyet Savcılığına sevk edileceği bildirildi.


Ayrıca, İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Jandarma tarafından “Tarihi Eser Kaçakçılığı” yapan şahıslara yönelik mücadele kararlılıkla sürdürülecektir” denildi.




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