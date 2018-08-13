Kayseri’de tarihi eser operasyonu

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kocasinan ilçesi Kuşcağız mahallesinde, Ş.Ö.’nun evine operasyon düzenlendi. Operasyonda, şüpheli şahsın evinde, eklentilerinde ve kullandığı otomobilde yapılan aramalarda 10 adet Bizans dönemine ait altın sikke, 3 adet Bakır sikke ve 1 adet tarihi eser niteliği taşıyan yüzük ele geçirilmiştir.

Gözaltına alınan Ş.O.’nun, adli işlemlerinin tamamlanmasından sonra Cumhuriyet Savcılığına sevk edileceği bildirildi.

Ayrıca, İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Jandarma tarafından “Tarihi Eser Kaçakçılığı” yapan şahıslara yönelik mücadele kararlılıkla sürdürülecektir” denildi.