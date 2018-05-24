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24 Mayıs 2018 10:45

Kayserigaz artık E-Devlet’te

Kayserigaz, müşterilerine daha iyi hizmet sunmak amacıyla e-devlet uygulamasında yer alarak yeni bir projeye imza attı.

Kayserigaz artık E-Devlet’te

24 Mayıs 2018 10:45

E-Devlet sistemine entegre olarak gerçekleştirilen ve özel doğalgaz dağıtım şirketleri arasında bir ilk olan bu proje sayesinde, Kayserigaz aboneleri turkiye.gov.tr üzerinden abonelik bilgilerine ve geçmişe yönelik ödeme, borç bilgilerine erişim sağlayabilecek.



Kayserigaz Tahsilat Birim Yöneticisi Yaşar Benli, Kayserigaz müşterilerine daha kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sunmak amacıyla e-devlet uygulamasında yer alma fikri geliştirdi. Proje Lizbon’da gerçekleştirilen International SAP Conference for Utilities etkinliğinde 2017’nin en başarılı projeleri arasında gösterildi.17-19 Nisan 2018 tarihleri arasında Lizbon’da düzenlenen konferansta sunulan ‘E- Devlet Projesi’, etkinliğe katılan enerji ve dağıtım şirketleri tarafından büyük ilgi gördü.



Tahsilat Birim Yöneticisi Yaşar Benli, “Bu uygulama ile abonelerimiz E-Devlet üzerinden abonelik bilgilerine ve geçmişe yönelik borç bilgilerine erişim sağlayabilmekteler. E-Devlet projemiz özel doğalgaz dağıtım firmaları arasında bir ilk. Abonelerimiz 22 Mayıs 2018 itibarıyla E-Devlet sorgulamalarında abonelik ve borç sorgulamalarını yapabilmekteler. Müşteri memnuniyeti şirketimizin en duyarlı olduğu konulardan biri, bu kapsamda abonelerimizin işlerini kolaylaştırmak, taleplerine cevap verebiliyor olmak gurur verici. E-Devlet entegrasyonumuzu abonelerimizin hizmetine sunmuş olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz, abonelerimize hayırlı olsun” diye konuştu.




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