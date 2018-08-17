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17 Ağustos 2018 14:01

Kayserigaz kurban bayramına hazır

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Kayseri’ye kesintisiz ve güvenli doğalgaz arzı sağlama çalışmalarına hız veren Kayserigaz, bayram öncesinde ve bayramda mesai yaparak vatandaşların sorunsuz olarak gaz kullanımına devam etmesini amaçlıyor.

Kayserigaz kurban bayramına hazır

17 Ağustos 2018 14:01


Kayserigaz, abonelere sağladığı doğalgazın bayramlarda herhangi bir aksaklığa uğramaması adına her sene gerekli önlemleri alarak abonelerin mağdur olmaması için çalışıyor. Bayramdan önce doğalgazlarının açılması için başvuru yapan vatandaşların bekletilmemesi adına fazla mesai yapacak olan Kayserigaz İç Tesisat Birimi, mesai saatleri sonrasında ve hafta sonu da çalışmaya devam edeceklerini açıkladı.


Müşteri memnuniyetinin kendileri için oldukça önemli olduğunu vurgulayan İç Tesisat Birim Yöneticisi Mehmet Onur Aydın, “Abonelerimize sorunsuz ve güvenli gaz arzı sağlamak için hafta içi çalışma saatlerimizi uzatacağız ve hafta sonu mesai yapacağız. Ayrıca bayramda olası olumsuzlukların da önüne geçebilmek adına abonelerimizin aileleriyle huzurluve güven içinde bir bayram geçirmeleri için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi. Kurban Bayramı öncesinde doğalgazın açılması için kontrol ve onay süreci tamamlama işlemlerinin mesai saati sonrasında da devam ettiğini belirterek tüm abonelerin bayramlarını kutladı.




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