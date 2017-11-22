Kayserili Hak-İş’li kadın çalışanlardan Ankara’ya çıkartma

ATO Congresium’da gerçekleştirilen toplantıya Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Eşi Emine Erdoğan, Konfederasyonumuz HAK-İŞ ve Sendikamız HİZMET-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ve konfederasyonumuza bağlı sendikaların başkan, yönetici ve temsilcilerinin yanı sıra binlerce HAK-İŞ’li kadın emekçi katıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik HAK-İŞ Konfederasyonu Kadın Komitesi tarafından yürütülen ‘Sendikal Bakış Açısıyla Kadın Çalışanlar İçin Sorun Çözme Yöntemleri’ Projesi kapanış toplantısına Hak-İş Kayseri İl Başkanlığı olarak 6 otobüsle 300’e yakın kadın çalışanla katıldıklarını söyleyerek şu şekilde devam etti, “ Kayseri İl Başkanlığı olarak kadın üyelerimizin sendikal faaliyetlere katılmasına ayrı bir önem veriyoruz. Katıldığımız bu toplantıda da Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan ve Hak-İş Kadın Komite Başkanımız Fatma Yavuz tarafından sorunlarımız ve dileklerimiz bir kez daha dile getirildi. Hükümetimiz tarafından yapılacak düzenlemelerde de bu taleplerimizin değerlendirileceğine sonuna kadar inanıyorum” dedi.

Çelik; Kamuda taşeron şirketlerde çalışanların beklentilerini en iyi bilen sendikanın Hak-İş Konfederasyonuna bağlı sendikaların olduğunun da altını çizerek, “ Bizler üyelerimizle her zaman iç içeyiz. Onların sorunlarını sendika olarak en iyi biz biliriz. Taşeron şirketlerde çalışan üyelerimizin öncelikli talebi kadroya alınıp diğer memurlar ve işçiler gibi istihdam edilmesidir. Aldıkları ücret farklılıklarının da biran önce düzeltilmesidir.” dedi.