Kayserispor, Medipol Başakşehir’e bileniyor

haftasında konuk edecekleri Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başlarken Teknik Direktör Marius Sumudica, "Bizim için kolay olmayacak ama rakibimiz için de kolay olmayacak" dedi.

Ligde deplasmanda 2-1 kazandıkları Gençlerbirliği maçının ardından 2 gün izin yapan futbolcular, önümüzdeki hafta karşılaşacakları Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Marius Sumudica gözetimindeki antrenmanda takım düz koşunun ardından kondisyon çalıştı. Antrenmanda oyuncuların neşeli oldukları gözlendi.

"Bizim için de, onlar için de kolay maç olmayacak"

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Marius Sumudica, maçın her iki taraf için de kolay geçmeyeceğini söyledi. Medipol Başakşehir ve Teknik Direktör Abdullah Avcı’ya saygı duyduklarını ifade eden Sumudica, maçtan puanlarla ayrıldıkları takdirde devreyi ilk 6 içerisinde kapatabileceklerini dile getirdi. Sumudica, "Benim için normal bir maç olacak. Ben rakibime ve hocalarına saygı duyuyorum. En iyi Türk hocalardan birisi. Sıradan ve basit bir Anadolu takımını değiştirerek büyük bir takım haline getirdi, bu yüzden ona çok büyük bir saygım var. Önemli olan bir nokta da yıllardır oyuncularıyla birlikte çalışıyor, çok fazla transfer yaparak oyuncularını değiştirmiyor. Beşiktaş ve Başakşehir’in Türkiye’nin en iyi takımları olduklarını söyleyebilirim. Biz de iyi bir dönemden geçiyoruz. Bu maça çok iyi şekilde hazırlanacağız. Bizim için de kolay olmayacak ama rakibimiz için de kolay olmayacak. Başakşehir’in yaptığı gibi normal bir takımı alıp ben de Kayserispor’u başarılarla dolu bir kulüp haline getirmeye çalışıyorum. İyi oyuncularımız var, oyuncularıma gerçekten çok inanıyorum. İyi bir maç çıkartmalarını bekliyorum. Maçtan puanlar alırsak taraftara garanti verebilirim ki devreyi ilk 6 arasında kapatabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Geldiğimiz nokta hedeflerimizde başarılı olduğumuzu gösteriyor"

Kayserispor’a geldiğinde önceki sezon yaşanan sıkıntıları yaşamamak adına söz verdiğinin altını çizen Sumudica, şu ana kadar gelinen noktada başarılı olduklarının altını çizdi. Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica sözlerini şöyle sürdürdü;

"Benim ilk hedefim iyi futbol oynamaktı. Bu benim hedefimdi, kimse bana bir hedef koymadı buraya gelirken. İlk devreden bahsediyoruz, ikinci devrede ne yapacağımıza bakacağız. Ben buraya geldiğimde yönetimle görüştüm, geçen seneki sıkıntıları yaşamamak adına bir söz verdim. Şimdiye kadarki geldiğimiz nokta hedeflerimizde başarılı olduğumuzu gösteriyor. Şu ana kadar inanın bana hiçbir şey yapmadık. 12 hafta geçti; 2-3 maç kaybedersen aşağı potaya iniyorsun, kazanırsan yukarılara tırmanıyorsun."

Süper Lig’in 13. haftasında oynanacak olan Kayserispor-Medipol Başakşehir karşılaşması 27 Kasım saat 20:00’de Kayseri Kadir Has Stadı’nda oynanacak. Karşılaşma öncesi ev sahibi Kayserispor topladığı 22 puanla puan cetvelinde 4. sırada bulunurken Medipol Başakşehir ise 26 puanla ikinci sırada yer alıyor.