KAYSO Başkanı Büyüksimitci’den Bayram Mesajı

KAYSO Başkanı Büyüksimitci mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını en yoğun şekilde hissettiğimiz bir Ramazan ayını daha geride bıraktık. Toplumumuzda çok özel ve anlamlı bir yere sahip, milletimizin manevi değerlerinin ve dayanışma geleneğinin en güzel yaşandığı günlerinden olan Ramazan Bayramı’na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar, aile fertlerinin, akraba, dost ve arkadaşların bir araya gelmesini sağlayarak özlemleri gideren, her türlü dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan, dostluk, hoşgörü duygularını güçlendiren, sevinç ve mutluluğun milletçe yaşandığı müstesna günlerdendir. Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularına en fazla ihtiyacımızın olduğu bu günlerde, hoşgörülü davrandığımızda, bu topraklarda yıllardır barış içinde kardeşçe yaşayan milletimizin birlikteliğine, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da hiç kimse zarar veremeyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm üyelerimizin, hemşerilerimizin ve iş camiasının Ramazan Bayramı’nı kutluyor, ülkemiz ve bölgemiz başta olmak üzere tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum.”