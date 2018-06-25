KAYSO’dan KGC’ye ziyaret

KGC Başkanı Veli Altınkaya ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kayseri’nin sanayi ve ticaret şehri olduğunu söyledi. Kayseri basını olarak KAYSO’nun her zaman yanında olduklarını dile getiren Başkan Veli Altınkaya: “Türkiye dün bir seçim yaptı. İnşallah bu seçim hem şehrimiz açısından hem de ülkemiz açısından hayırlara vesile olacaktır. Kayseri’nin çok ciddi sorunları var. İktidar olanların ve yeni milletvekili olan vekillerimizin hem Kayseri’mizin hem ülkemizin sorunlarını aşmada destek vereceklerini inancımız tamdır ”dedi.

Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ise Kayseri’de sanayi konusunda stratejik bir plan hazırlamak için çalıştıklarını vurgulayarak, Kayseri Sanayi’sinin dört üretim alanında ciddi üretimler yapan ve Türkiye’ye ciddi katkılar veren bir konumda olduklarının altını çizdi. Büyüksimitçi; "Seçimlerinin bitmesinden sonra en büyük şey geçimdir. Geçim için de Kayseri için bir stratejik bir plan hazırlamaya çalışıyoruz. İnşallah hem Ticaret Odamız hem Ticaret Borsamız ile beraber bunları sanıyorum ki 1 ay içerisinde sizlerle paylaşırız. Kayseri 4 üretim alanında ciddi üretimler yapan bu ülkeye katkı veren bir konumdadır. Geçmişte ticaretten başlayıp şuan da sanayiye yönelmiş olan sanayiciliğe adım atmış olan birçok sanayicimiz var. Sanayi odası olarak bin 400 civarında bir üyemiz var. Ciddi bir şekilde sanayileşme gelişiyor. Birçok ilde görmediğimiz şekilde sanayi, ticaret bilen ve ülkenin gerçekleriyle bunları bağdaştıracak derecede yayın yapan bir yapıya sahibiz” ifadelerini kullandı. Seçimlere de değinen Başkan Büyüksimitçi, "Hem Cumhur İttifakından seçilenlere hem de Millet İttifakından seçilenlere hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ülkemizin önünün açık olduğuna inanıyoruz. Bundan sonra gündemin ekonomi ve sanayi olmasını gerektiğine inanıyoruz. Çok hızlı bir şekilde bu işleri geri de bırakıp hem birlikte konsantre olup bu ülke için üretmeye ve ihracat yapmaya konsantre olmalıyız” diye konuştu.

KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya da yapılan seçimlerin ülke için hayırlı olmasını dileyerek; “Hem Cumhur İttifakının hem Millet İttifakından seçilen milletvekillerimizin ortak paydasının Kayseri olduğunu biliyoruz. İktidarı ve muhalefeti ile birlikte oturacağız, kafa yoracağız ve inşallah çözüm yolları bulacağız. Bizim işimiz üretmektir” dedi.