“Kız Kardeşim” Projesi 2017 Yılı Eğitimleri ile Yeniden Kayseri’de

Coca-Cola Türkiye ve Anadolu Vakfı desteğiyle ve yerel paydaşların işbirliğiyle hayata geçirilen Kız Kardeşim Projesi’nin Kayseri ayağı 23 Kasım-6 Aralık tarihleri arasında Kayseri Ticaret Odası Eğitim Salonu’nda gerçekleşecek.

Türkiye’nin dört bir yanındaki kadınlara ulaşmayı hedefleyen ve 2016 yılında Kayseri’de gerçekleştirdiği eğitimler büyük bir ilgiyle karşılanan Kız Kardeşim projesi, 2017 yılı eğitimleri kapsamında Kayseri’ye tekrar geliyor.

Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri İl Kadın Girişimciler Kurulu ev sahipliğinde, Coca-Cola Türkiye ve Anadolu Vakfı’nın destekleri ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi’nin (BÜYEM) işbirliği ile gerçekleştirilecek eğitimler kapsamında kadınlara farklı alanlarda yetkinlik kazandıracak bilgiler verilecek. 23 Kasım-6 Aralık tarihleri arasında Kayseri Ticaret Odası Eğitim Salonu’nda gerçekleştirilecek eğitimlere 18-55 yaşları arasındaki okuryazar tüm kadınlar katılabilecek.

BÜYEM’in alanında uzman eğitmenlerinin vereceği ücretsiz eğitimlere katılmak isteyen Kayserili kadınlar, 21-22 Kasım tarihlerinde Kayseri Ticaret Odası’na başvurarak, programla ilgili detaylı bilgi alıp kayıt yaptırabilecek.

Proje kapsamında, katılımcıların kendilerini geliştirmelerine ve yetkinlik kazanmalarına destek olacak eğitimler verilecek ve kadınların ekonomiye katılımlarının önünü açmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek. Kişisel gelişimin yanı sıra finansal okuryazarlık, dijital dünya ve kültürel yansımaları, stres yönetimi gibi konularda eğitim alacak olan katılımcılar, kendi alanlarında rol model olan ve ilham veren lider kadınlarla biraraya gelerek onların tecrübelerini dinleme fırsatı da yakalayacak.