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26 Mayıs 2018 12:49

Kızılay Talas Şubesi’nden Doğu Türkistanlılara 4 tır yardım

Kızılay Talas Şubesi tarafından Kayseri’de yaşayan Doğu Türkistanlılar için 4 tır ihtiyaç malzemesi yardımı yapıldı.

Kızılay Talas Şubesi’nden Doğu Türkistanlılara 4 tır yardım

26 Mayıs 2018 12:49


Kızılay Talas Şubesi, Ramazan ayı ile beraber yardımlarını hızlandırdı. Çin zulmünden kaçarak Kayseri’ye sığınan Doğu Türkistanlılar için yardım kampanyası başlatan Kızılay Talas Şubesi, 4 tır ihtiyaç malzemesi yardımı Doğu Türkistanlılara teslim etti.


Kızılay Talas Şube Başkanı Ünal Yüksel, “Türk Kızılay’ı Talas Şubesi olarak nerede bir yara var, nerede bir acı var ve nerede bir ihtiyaç sahibi varsa biz onların her zaman yanındayız. Bugünde Doğu Türkistan’dan göç etmiş 2 bin kardeşimize yardım yapıyoruz. Biz her yıl olduğu gibi bugün de gerek hayırseverlerimizin bize bağışlamış olduğu hayırları yerine ulaştırmak ve acıları dindirmek adına burada bulunuyoruz. Zulümden kaçan, mağdur olan ve Türkiye’ye sığınan Doğu Türkistanlı kardeşlerimize yardım etmenin de mutluluğunu yaşıyoruz. Dünyanın 4 bir tarafından olduğu gibi burada da onların yanındayız” ifadelerini kullandı.


Doğu Türkistanlılar Derneği Genel Başkanı Seyit Tümtürk de, yapılan yardımlardan dolayı Kızılay Talas Şube Başkanı Ünal Yüksel’e teşekkür etti.




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