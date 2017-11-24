Kocasinan Belediyesi öğretmenler için park yaptı

Başkan Çolakbayrakdar, Öğretmenler Günü dolayısıyla, öğretmenlere fidan hediye etti.

Kocasinan Belediyesi tarafından Argıncık Kayabaşı Semt Konağı’nda düzenlenen etkinliğe, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın yanı sıra Argıncık Sağlık Meslek Lisesi öğrenci ve öğretmenleri ile mahalle sakinleri katıldı.

Programda konuşma yapan Başkan Çolakbayrakdar, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Kocasinan için durmadan çalıştıklarını vurgulayarak, “Her hafta düzenlediğimiz ağaç dikme etkinliklerine mutlaka çocuklarımızı dahil ediyoruz. Çünkü emanet aldığımız çevreyi bizden sonraki nesillere bırakacağız. Ağaç dikme etkinliklerimizi artık önemli gün ve haftalarla birlikte gerçekleştiriyoruz. Bugünde burada 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle öğretmenler için ağaç dikiyoruz. Bugünkü dikeceğimiz ağaçların farklı bir önemi var. Argıncık Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri, biriktirmiş oldukları harçlıklarla fidanlar alıp, öğretmenlere hediye ettiler. Bu duyarlılıklarından dolayı öğrenci kardeşlerimi tebrik ediyorum. Kocasinan Belediyesi olarak bizlerde her zaman eğitim ve eğitimcilerin yanındayız. Bunu en güzel göstergesi hizmetlerimiz ve yatırımlarımızdır. Bugünde yeni yaptığımız parka ‘Öğretmenler Parkı’ adını verdik.” diye konuştu.

Daha güzel Kocasinan için yoğun gayret sarf ettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “İlçemize bu yıl içerisinde yaklaşık 250 bin metrekare alanı kapsayan yeşil alan ve park kazandırdık. Bundan sonrada yeni park ve yeni yollar yapmaya devam edeceğiz ve Kocasinan’ı daha yaşanabilir bir hale getireceğiz.” şeklinde konuştu.

“Öğretmenler bizim her şeyimiz” diyen Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini, “İlkokul öğretmenim başta olmak üzere bütün öğretmenlerin gününü kutluyor, şükranlarımı sunuyorum. Ahirete intikal etmiş olan öğretmenlerimize de Allah’ dan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Başkan Çolakbayrakdar, öğretmen ve öğrencilerle birlikte fidanları toprakla buluşturdu.

Başkan Çolakbayrakdar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ağaç dikme töreninin ardından Kocasinan Akademi Yakut tesisini ziyaret etti. Kocasinan Akademi kurslarında eğitim veren öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutlayan Başkan Çolakbayrakdar, onlara birer karanfil hediye etti.