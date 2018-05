Kocasinan Belediyesi Selçuklu tarzı emniyet binası yaptıracak

İncelemeler sırasında bölge esnafını da ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi. Mahallelerin ihtiyaçlarına göre hizmetler ürettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, Selçuklu mimarisi tarzında emniyet hizmet binası yaptıracaklarını söyledi. Çolakbayrakdar, “Bölgede Emniyet Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan karakol binası içinçalışmalara başladık. Erkilet Osmangazi Mahallesi’nde bin 200 metrekare alan içerisinde 3 katlı olarak planlanan Selçuklu mimarisine uygun emniyet hizmet binası, daha modern bir görünüme sahip olacak. Vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için gece-gündüz çalışan ve görevini her koşulda büyük bir özveriyle yerine getiren emniyet teşkilatımıza ne yapsak azdır. Allah, tüm güvenlik güçlerimizi her türlü beladan ve terör saldırılarından korusun. Huzur şehri Kayserimizde gerek şahsım gerekse belediye olarak güvenlik güçlerinin her daim yanındayız ve destekçileriyiz. Şimdiden emniyet binamız şehrimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.