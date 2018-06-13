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13 Haziran 2018 11:23

Kocasinan Belediyesi vatandaşları iftar sofrasında buluşturmaya devam ediyor

Kocasinan Belediyesi farklı mahallelerde düzenlediği iftar programlarıyla, vatandaşları iftar sofralarında buluşturmaya devam ediyor.

Kocasinan Belediyesi vatandaşları iftar sofrasında buluşturmaya devam ediyor

13 Haziran 2018 11:23


İftar programının bu seferki durağı Uğurevler Mahallesi oldu. Bölge sakinleriyle birlikte iftar açan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, iftar sonrası Sivas Caddesi’ne geçerek vatandaşlarla bir araya geldi. İftar öncesi AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile birlikte Serçeönü Mahallesi ve Nato Caddesi’ni ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, daha sonra Kocasinan Belediyesi’nin Uğurevler Mahallesi’nde düzenlediği iftar programına katıldı. Başkan Çolakbayrakdar, iftar öncesi masaları tek tek gezerek, bölge sakinleriyle sohbet etti. Başkan Çolakbayrakdar, iftarın ardından Ramazan etkinlikleri çerçevesinde Uğurevler Mahallesi’ndeki ‘Kocasinan’da Ramazanlar Başka Güzel’ etkinlik alanını ziyaret etti. Çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, çocuklarla keyifli dakikalara imza attı. Ramazan bereketinin paylaşılarak çoğaldığını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak Ramazan etkinliklerimizde çocuklarımızın, gençlerimizin, ailelerimizin yüzlerini güldürmek için elimizden geleni yapıyoruz. Unutulmakta olan geleneksel oyunlarımızı; Hacivat karagöz, orta oyunu gibi böyle güzelliklerimizi hatırlatmak, paylaşmak gerekiyor. Bu yüzden Hacivat ve Karagöz bugünde sizlerle birlikte, umarım beğeniyorsunuzdur” şeklinde konuştu. Başkan Çolakbayrakdar, Hacivat-Karagöz oyunu gösterisinin sadece Ramazan ayı içerisinde kalmayacağını, yaz boyunca da devam edeceğini söyledi.




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