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22 Kasım 2017 11:43

Kocasinan Belediyesinden karla mücadele mesaisi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Vatandaşlarımızın kış aylarını daha rahat geçirebilmeleri için ekiplerimiz 24 saat görev başında olacaklar” dedi.

Kocasinan Belediyesinden karla mücadele mesaisi

22 Kasım 2017 11:43


Kar yağışıyla birlikte özellikle merkez ve kırsal mahallelerin ana caddeleri kapanmaması için çalışmalarını gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ettiren Kocasinan Belediyesi ekipleri, ilk kar mesaisini başarıyla tamamladı.


Merkez ve kırsal mahalleleri dahil olmak üzere Kocasinan ilçesinde kapalı yol olmadığını kaydeden Başkan Çolakbayrakdar, “Meteoroloji tarafından yapılan uyarıyla birlikte ilçe genelinde soğuk ve yağışlı havaya karşı tüm önlemlerimizi önceden aldık. Kocasinan Belediyesi Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerimiz, ana arterler başta olmak üzere tüm cadde, sokak ve kaldırımları yeni nesil nilfisk ve greyderle karları temizliyor. Ayrıca kar küreği ile birlikte yaya kaldırımlarını kardan temizleyen ekiplerimiz, yaya ulaşımının daha sağlıklı ve daha güvenli olmasını sağlıyor. Olası yoğun kar yağışına karşı ekiplerimiz 24 saat görev başında olacaklar. Bütün hizmetlerimizde olduğu gibi kar temizleme çalışmalarımızda da önceliğimiz vatandaşımızın memnuniyetidir. Hemşehrilerimin daha temiz ve daha sağlıklı bir kış geçirmeleri için yoğun gayret sarf etmeye devam edeceğiz. Hava tahminlerini takip ediyoruz. Yeni yağışlar için hazırlıklıyız” ifadelerini kullandı.




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