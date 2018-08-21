Kocasinan Belediyesi’nden Kusursuz Bayram Hizmeti

Vatandaşların ilgi ve sevgisiyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, “Hemşehrilerimizin daha huzurlu bir şekilde Kurban ibadetlerini yapabilmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.

Kayserililere en iyi ve en kaliteli hizmeti vermek adına oluşturulan Oymaağaç Mahallesi’ndeki mobil kurban kesim yerinin teknolojik, hijyenik, sıhhi bir kesim alanı olması ve tüm detayların düşünülmüş olması vatandaşlarda memnuniyet oluşturuyor. Bayramın ilk gününde kurban kesim yerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bayramlaşan Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların sevgisiyle karşılandı. Mobil kesim hizmetinin kendileri için büyük kolaylık olduğunu belirten vatandaşlar, böyle nezih bir hizmetten dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Vatandaşların Kurban Bayramını tebrik eden Başkan Çolakbayrakdar, “Vatandaşlarımız; sabahın erken saatlerinden itibaren daha hijyenik şartlarda kurban ibadetlerini yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla Oymaağaç mobil kesim yerindeler. Kocasinan Belediyesi olarak bizler de ilimiz sakinlerinin Kurban ibadetlerini huzurlu ve sıhhi bir şekilde yerine getirebilmeleri için gayret ediyoruz. Bu çerçevede kurban kesim merkezlerimizin hizmet kalitesini her yıl artırıyoruz. Vatandaşlarımızın da bu hizmetlerden yararlanıp bizlere memnuniyetlerini bildirmeleri mutluluk verici. Kesim merkezimizde işinin ehli kasaplar tarafından kurbanların kesiliyor olması, en güzel şekilde paketlenip teslim edilmesi beğeni topluyor. Ayrıca kesim yerimizde veteriner hizmeti veriyoruz. Burada kurbanlıklar, veteriner kontörlünden geçtikten sonra kesiliyor. Özellikle düzenli bir ortamda çevreyi kirletmeyen bir organizasyon gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, daha sonra kurban kesim merkezine gelen vatandaşlara kendi elleriyle ekmek arası kavurma ve ayran ikram etti.