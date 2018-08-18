Kocasinan’da Daha Sağlıklı Bir Bayram İçin Profesyonel Temizlik

Periyodik olarak gerçekleştirilen ilaçlama ve temizlik çalışmalarını hızlandıran Kocasinan Belediyesi, vatandaşların takdirini topluyor.

Halk sağlığı için çalışmalarını aralıksız sürdüren Kocasinan Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri, Dünya Sağlık Örgütü’nün onayladığı yeni nesil U.L.V ilaçlama sistemi ile kesim ve satış yerlerinde ilaçlama çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Haşerelere karşı mücadele kapsamında en etken ve çevreci yöntemi uygulayan Veteriner Müdürlüğü ekipleri, kurban satış yerlerini sivrisinek ve karasinek gibi haşerelerden arındırarak, Kayserililere daha sağlıklı bir çevre sunuyor. Ayrıca Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri’nin modern araçlar ile yürüttüğü çalışmalar sayesinde vatandaşlara daha temiz bir ortam sağlanıyor. Bayram boyu ve sonrasında da devam edecek olan ilaçlama ve temizlik çalışmaları ile vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri amaçlanıyor. Daha güzel Kocasinan için yoğun gayret gösterdiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Daha nezih ve daha sağlıklı şartlarda vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.

Yapılan hizmetlerden dolayı memnuniyetlerini dile getiren esnaf ve vatandaşlar ise Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a ve Kocasinan Belediyesi personeline teşekkür etti.