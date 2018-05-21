Kocasinan’ın yıldızları Türkiye şampiyonu oldu

Ankara Mamak Spor Salonu’nda düzenlenen erkeklerde 45, kızlarda ise 34 takımın mücadele ettiği; Gençler Takım Türkiye Şampiyonası müsabakalarında, rakipleri karşısında üstün bir oyun sergileyen Kocasinan Spor Kulübü Bayan Masa Tenisi Takımı, tüm karşılaşmaları farklı skorlarla kazandı. Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Bayan Masa Tenisi Takımı, final maçında Fenerbahçe’yi 3-2 yenerek Türkiye şampiyonu oldu. Türkiye şampiyonu olan Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü oyuncularına madalya ve kupaları takdim edildi. Başarılarından dolayı sporcuları tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Sporcularımızı ve hocalarımızı kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum”diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, başarıların devam etmesi için tüm sporculara her zaman desteklerini artırarak sürdüreceklerini vurgulayarak, “Bizleri her defasında sporcularımız onurlandırıyor. Bu gururu yaşattıkları için Kayseri adına teşekkür ediyorum. Takımımızın masa tenisinde elde ettiği başarılar sayesinde Kayseri’nin masa tenisinde çok ileri bir seviyede olduğunun bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.