Kocasinan’lı çocuklar, sokak oyunları ile gönüllerince eğleniyor

Mimarsinan Mahallesi’nde düzenlenen etkinliğe Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da katılarak çocukların neşesine ortak oldu. Çocuklarla birlikte oyunlar oynayan Başkan Çolakbayrakdar, belediye olarak sokak oyunlarıyla çocukların kişisel gelişimine katkı sağladıklarını ve unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarını yaşattıklarını belirtti.

Çocuklara sürpriz yaparak etkinliğe katılan Başkan Çolakbayrakdar, onların sevgi gösterisiyle karşılandı. Çocukların isteğini kırmayarak, oyunlara da eşlik eden Başkan Çolakbayrakdar, halat çekme yarışında çocukların neşesine neşe kattı. Yaz tatilinde farkındalık oluşturmak amacıyla bu etkinlikleri gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak çocuklarımızın yaz tatilinde keyifli dakikalar geçirmesi için mahalle mahalle geziyoruz. Ramazan Ayı’nda olduğu gibi her hafta değişik günlerde ve farklı mahallelerde Kocasinan Çocuk Kulübümüzle birlikte çocuklarımız için etkinlikler düzenliyoruz. Çocuklarımızın yüzünün gülmesi bizi çok mutlu ediyor. Çocuklarla birlikte ailelerinin de sokak oyunlarına katılarak keyifli dakikalar geçirmeleri bizlere ayrı bir memnuniyet kattı. Çocuklarımız oyunlarda hem eğlenmenin, hem paylaşmanın hem de yardımlaşmanın ne kadar önemli bir olgu olduğunu görüyorlar. Bizler onların daha huzurlu ve daha mutlu olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü çocuklarımız geleceğimizi emanet edeceğimiz güçlü bireylerdir. Bu etkinliklerimizi farklı mahallelerde devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar ile oyun oynamanın tadına varan çocuklar, mutluluklarını Başkan Çolakbayrakdar’a sarılarak ifade etti. Etkinlikte eğlenerek enerji harcayan çocuklara geleneksel pilav ikramı da yapıldı.