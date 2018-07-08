Diğer
Kategoriler
08 Temmuz 2018 11:51

Kocasinanlı muhtarlar şanlı ecdatla buluşuyor

‘Asım’ın Nesli Ecdadının Peşinde’ projesi kapsamında başarılı öğrencileri Çanakkale’ye götüren Kocasinan Belediyesi, bu sefer de ilçede bulunan mahalle muhtarlarını Çanakkale’ye uğurladı.

Kocasinanlı muhtarlar şanlı ecdatla buluşuyor

08 Temmuz 2018 11:51

İstiklal destanının yazıldığı Çanakkale’ye gidecek olmanın mutluluğunu yaşayan mahalle muhtarları, böyle anlamlı ve güzel bir projeden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.


Kocasinan Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında Çanakkale’ye giden öğrencilerin ardından, bu sefer ilçede bulunan mahalle muhtarları için Çanakkale gezisi düzenlendi. İstiklal destanının yazıldığı Çanakkale’yi daha yakından tanıma fırsatı bulacak olan mahalle muhtarları için belediye hizmet binası önünde uğurlama töreni gerçekleştirildi.


Gezi ile ilgili düşüncelerini paylaşan mahalle muhtarları,“ Çanakkale’ye gittiğimiz için çok mutluyuz. Bağımsızlık destanının yazıldığı Çanakkale’yi daha yakından tanıma fırsatı bulacağız. Bizlere böyle bir imkanı tanıdığı için başta Kocasinan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.


Çanakkale’ye gidecek olmanın heyecanını yaşayan mahalle muhtarları, aileleri ile vedalaştıktan sonra yola çıktı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    36°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    36°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç