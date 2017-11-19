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19 Kasım 2017 08:29

Kömüre yüzde 35 zam geldi

Katı Yakıt Satıcılar Derneği Başkanı Mehmet Tiryakioğlu, kömüre yüzde 35 oranında zam geldiğini bildirdi.

Kömüre yüzde 35 zam geldi

19 Kasım 2017 08:29


Kayseri’de kış aylarının yaklaşması ile beraber vatandaşlar kömürcüler sitesine yöneldi. Kışın yakarak ısınacakları odun ve kömür ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar, kömürcüler sitesinde işleri artırdı.


Katı Yakıt Satıcılar Derneği Başkanı Mehmet Tiryakioğlu, kış aylarının yaklaşması ile beraber işlerinde artış olduğunu belirtti. Kentte doğalgaz kullanımının artması ile beraber kendi pazarlarında da daralma olduğunu belirten Tiryakioğlu, “İşimiz yavaş yavaş miladını dolduruyor” dedi.


Kömüre yüzde 35 oranında zam geldiğini kaydeden Tiryakioğlu, şunları söyledi:


“Satışlarımızda yavaş yavaş artış var. Yıllık genel görünüme bakacak olursak her sene yüzde 20 oranında pazarımız daralıyor. Vatandaşlar doğalgaza geçiyorlar. İşimiz yavaş yavaş miladını dolduruyor. Geçen sene 600-650 TL’den sattığımız kömür bu sene 850 TL oldu. Rusya’nın Çin’e olan bağlantısından kaynaklandığını öğrendik. Kömür, yüzde 35 civarında zamlandı. Vatandaşlarımız kömür ihtiyaçlarını 6. Aydan sonra giderirlerse menfaatlerine olur. Talep çoğaldığı zaman ithalatçı firmalar zam yapıyorlar. Eğer 6. Ayda alırlarsa en azından bundan etkilenmezler.”




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