KTO üyeleri vergi yapılandırılması kanunu hakkında bilgilendirildi

KTO Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen seminerin açılış konuşmasını yapan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy; düzenlemeler ve sunulan imkanlar kadar avantajlardan yararlananların sayısının da artırılması gerektiğini ifade ederek "Bu fırsat bir daha elimize geçmeyebilir" dedi. Gülsoy konuşmasını; "Sizlerin de bildiği üzere vergi, Türkiye ekonomisinin en önemli unsurlarındandır. Ülkemizin daha çok kalkınması, kamu hizmetlerinin vatandaşa daha etkin ulaşması; vergi gelirlerinin zamanında ve sağlıklı toplanmasıyla mümkündür. Bu nedenle aynı ülkede yaşamakta olan devletin vermiş olduğu imkan ve hizmetlerden yararlanan vatandaşların devlete vergisini düzenli bir şekilde ödemesi gerekmektedir. Ödenen vergiler ihtiyaç duyulan yatırımlara kaynak sağlarken aynı zamanda vatandaşlara hizmet olarak geri dönmektedir. Kısacası vergi halkın sermayesidir. Fakat vatandaşlarımız zaman zaman vergilerini ödemekte zorluk çekebiliyor. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda 7143 sayılı kanun hakkında yapılan düzenleme ile kesinleşmiş vergi ve diğer borçlara ödeme kolaylıkları, vergi affı gibi birçok alanda imkanlar getirilmiştir. Vergi affıyla birlikte ödeme kolaylığının getirilmesinin yanında vergi incelemesinde olan konuların dava yoluna gidilmeksizin çözümlenmekte, işletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilerek kayıtlı ekonomiye geçişi teşvik edilmekte ve bazı varlıklar milli ekonomiye kazandırılmaktadır. Sadece ticaret erbabı ve iş dünyası için değil toplumun birçok kesimi için önemli avantajların sunulduğu kanunla, kesinleşmiş borçlara son derece önemli ödeme kolaylığı getirilmiştir. Bu yasada hepimizi ilgilendiren konular var. Gelir vergisinden, kurumlar vergisine, KDV’den stopaja ve öğrenci kredilerine kadar birçok konuda yararlanabileceğimiz bu kanunu değerlendirmeliyiz. Yapılan düzenlemeler ve sunulan imkanlar kadar bu avantajlardan yararlananların sayısını da artırmamız gerekiyor. Bu fırsat bir daha elimize geçmeyebilir. Dolaysıyla, bu tür düzenlemeleri kamuoyuna iyi duyurmak ve iyi anlatmak;düzenlemelerden yararlanan sayısını artırmak açısından son derece önemlidir" şeklinde sürdürdü.

Seminerde Vergi Dairesi Başkan Vekili Ahmet Günçavdı, oda üyelerini kanun hakkında bilgilendirdi. Seminere Grup Müdürü Sezer Sarı da katıldı.