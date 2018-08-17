Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç:

Tehlike arz eden yapılar hakkında büyük dersler aldık. Bu bağlamda 1999 yılından itibaren kentsel dönüşüm projemizi başarı ile uyguluyoruz. Özellikle son 3 yıldır gerçekleştirilen kentsel dönüşüm ile 17 Ağustosların yaşamayacağız" dedi.

Deprem Felaketi ile milletin tek yürek olduğunu ve yardım için birbiri ile yarıştığını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, Marmara Depremi ile millet ve kamu kurum ile kuruluşlar olarak çok şey öğrendiklerini ve ders aldıklarını, yanlış kentleşme, denetimsiz yapılaşma sonucu olabileceklerin en acı tecrübesini millet olarak çok ağır ödediklerini kaydetti.

Deprem Bölgesinden hiçbir zaman yardım ve gönül bağlarını koparmadıklarını özelilikle Kayserililer olarak Karaman yerleşim alanında bir şehir inşa ettiklerini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, ilçe sınırları içerisinde tehlike arz eden, depreme dayanıksız ne kadar yapı var ise sahiplerinin rızası ile yıkımını gerçekleştirdiklerini, kendilerine modern yapılardan konutlar verdiklerini bildirdi.

Başkan Memduh Büyükkılıç, Anadolu’nun birçok fay hattı üzerinde olduğunu deprem ile yaşamayı öğreneceklerini ancak gerekli tedbir ve yapı denetimlerine büyük önem verdiklerini sözlerine ekledi.