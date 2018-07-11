Melikgazi Belediyesi 32 taşınmazı ihale yoluyla satacak

Başkan Büyükkılıç “Erenköy ve Becen’de büyüklüğü 1.000 ile 5.700 m2 arasında değişen 4 adet bağ ve sayfiye alanı, Kazım Karabekir’de 1.847 m2 konut alanı, Yıldırım Beyazıt ve Küçükali’de 360 ila 93 m2 arasında değişen 6 adet yapılı işyeri ile Küçükali Mahallesi’nde 143 m2’lik toplam 21 adet yapılı meskenin satış ihalesinden elde edilecek gelirin Melikgazililere hizmet olarak geri döneceğini ve yatırımlara kaynak oluşturacağını” kaydetti.

Satış ihalesinin 17 Temmuz 2018 Salı Günü saat 14.30’da belediye meclis salonunda yapılacağını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, ihale ile ilgili detaylı bilginin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nden ve 252 17 62 nolu telefondan öğrenilebileceğini sözlerine ekledi.