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06 Temmuz 2018 15:23

Melikgazi Belediyesi 50 kazan etli pilav ikram edecek

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 8 Temmuz 2018 günü gerçekleştirilecek olan 50 kazan pilav için hazırlıklara bugünden başladıklarını söyledi.

Melikgazi Belediyesi 50 kazan etli pilav ikram edecek

06 Temmuz 2018 15:23


Mimar Sinan Evliyalar parkında gerçekleştirilecek etkinlikte gelen misafirlere ikram edilecek olan Etli Pilav için 75 kişilik bir ekip oluşturulduğunu belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, Evliyalar Günü’nün yerel olduğu kadar bölgesel bir sosyal ve kültürel etkinlik olduğunu bu açıdan bölge halkının birlik ile beraberlik için önemli bir fırsat olduğunu kaydetti.


Malazgirt’ten önce Anadolu’ya gelen dervişlerin, Anadolu’nun Türkleşmesi ve Müslümanlaşmasında büyük rolü olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç "İnsanlar bu dervişlere mallarını, canlarını güvenmişler. Bu dervişler sayesinde bu beldede yaşayan gayrı Müslimlerin hepsinin gönlü ısınmış. Bu dervişler sayesinde Anadolu barışa ve güzelliğe ev sahipliği yapmıştır" dedi.


Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 50 kazan pilavın Pazar günü sabah namazı sonrası pişirileceğini ve aynı gün ikram edileceğini sözlerine ekledi.




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