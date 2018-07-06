Melikgazi Belediyesi 50 kazan etli pilav ikram edecek

Mimar Sinan Evliyalar parkında gerçekleştirilecek etkinlikte gelen misafirlere ikram edilecek olan Etli Pilav için 75 kişilik bir ekip oluşturulduğunu belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, Evliyalar Günü’nün yerel olduğu kadar bölgesel bir sosyal ve kültürel etkinlik olduğunu bu açıdan bölge halkının birlik ile beraberlik için önemli bir fırsat olduğunu kaydetti.

Malazgirt’ten önce Anadolu’ya gelen dervişlerin, Anadolu’nun Türkleşmesi ve Müslümanlaşmasında büyük rolü olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç "İnsanlar bu dervişlere mallarını, canlarını güvenmişler. Bu dervişler sayesinde bu beldede yaşayan gayrı Müslimlerin hepsinin gönlü ısınmış. Bu dervişler sayesinde Anadolu barışa ve güzelliğe ev sahipliği yapmıştır" dedi.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 50 kazan pilavın Pazar günü sabah namazı sonrası pişirileceğini ve aynı gün ikram edileceğini sözlerine ekledi.