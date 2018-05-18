Melikgazi Belediyesince Yapımı Tamamlanan Büyükpoyraz Cami açıldı

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Sırasöğütler Caddesi Öğüt Sokakta gerçekleştirilen açılış törenine; Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, Hayırsever Büyükpoyraz Aile Yakınları, Ak Parti Kayseri İl Başkan Vekili Fatih Hasyüncü, Kayseri Ticaret odası Başkanı Ömer Gülsoy, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ünal, AK Parti Melikgazi Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanları, Melikgazi İlçe Müftüsü Yahya Polat, İlçe Belediye Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları, Belediye Başkan Yardımcıları ile Daire Müdürlerinin ve mahalle halkı katıldı.

Her Cuma Namazı çıkışında açılış, temel atma gibi bir etkinliği gerçekleştirdiklerini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, "Bugün Yıldırım Beyazıt mahallesinde BüyükpoyrazCamiinde Cuma namazını eda edeceğiz. Büyükpoyraz Camimizi hizmete açılış töreni için burada toplanmış bulunuyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak ibadethanelere yapmış olduğumuz hizmetlere Büyükpoyraz Camii’nde de devam ettik. Büyükpoyraz Camimiz Belediyemiz tarafından tamamlanmıştır. Kentsel dönüşüm ile adeta yenilenen Yıldırım Beyazıt Mahallemiz 20 yıl önce gecekondu semti iken bugün prestij semtler arasında yer almaktadır ve gelişime ve yatırıma açık bir mahallemizdir. Kapalı Semt Pazaryeri ile Sosyal ve Spor tesislerinin tamamlanması ile yeni misyon ve vizyon kazanmıştır. Mahalle halkının sosyal yaşamında da değişim olmuştur. Çünkü aynı zamanda sosyal ve kültür merkezi de inşa edilmiştir. Alt yapı sorunu belediyemizce yerine getirilmektedir. Bu alanda yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmalarına hız ve ağırlık verilmektedir” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkan Mustafa Çelik, yine Kayseri Belediyecilik modelinin bir çalışmasına hep birlikte şahit oluyoruz, diyerek Büyükpoyraz Camisinin bölge halkına hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Kayseri Valisi Süleyman kamçı ise yine Melikgazi Belediyesi yine bir açılış diyerek, Melikgazi Belediye çalışmalarının şehre ayrı bir misyon ve vizyon kattığını eğitim, sağlık, kültür, spor, ibadet, sosyal ve spor olsun her alanda Melikgazi’nin yatırımlarının bulunduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından yapılan dua sonrası Büyükpoyraz camisinin açılışı yapılarak Cuma namazı kılındı.