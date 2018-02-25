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25 Şubat 2018 12:31

Melikgazi Belediyesi’nde istihdam edilen taşeron çalışanların başvuruları sonuçlandı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediyesi’nde istihdam edilen taşeron çalışanların başvuruları sonuçlandı

25 Şubat 2018 12:31

Memduh Büyükkılıç, 375 sayılı KHK’nin geçici 24. Maddesi uyarınca işçi statüsüne geçme başvurusu yapan alt işveren çalışanlarına ilişkin başvuru sonuçlarının tamamlandığını söyledi.


Taşerona kadro uygulamasında kadroya geçme şartlarını karşılayan Melikgazi Belediyesinde çalışan taşeron işçilerin kurulan tespit komisyonca değerlendirildiği belirten Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesinde istihdam edilen taşeron işçilerin öncelikle kendilerinden istenen resmi evrak ve belgeleri tamamladıklarını ve başvuruda bulunduklarını kaydetti. Başkan Büyükkılıç, tespit komisyonunca tespit inceleme sonrası taşeron işçilerin belediye şirketine geçişlerinin sağlandığını sözlerine ekledi.


Daha önce taşeron işçi olarak çalışanlar ise yasayı çok beklediklerini ve sonunda kendilerine bu hakkın tanındığını, bundan dolayı bu kararı alan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere başbakan ve hükümete teşekkür ettiklerini söylediler.




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