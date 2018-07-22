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22 Temmuz 2018 12:07

Melikgazi, haşeratla 7 ilaçlama ekibi ile mücadele ediyor

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe sınırları içerisinde yer alan kanallar ve yeşil alanlarda haşarat ve keneye karşı 7 ekip ile ilaçlama çalışmalarının bütün hızı ile devam ettiğini söyledi.

Melikgazi, haşeratla 7 ilaçlama ekibi ile mücadele ediyor

22 Temmuz 2018 12:07


Oluşturulan ekipler ile haşere ve vektör mücadelesinin etkin şekilde yapıldığını ve bu kapsamda bütün mahallelerin periyodik olarak ilaçlandığını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “Bunların yanında larva üreten alanlarda ilaçlama yapılmaktadır. Bölgemizde bulunan tüm su kanalları, ahır bölgeleri ve gübrelikler ilaçlanmakta, bu çalışmalar 7 ekip tarafından yürütülmektedir” dedi.


Bitki haşaratına, ağaç ve yaprak böcekleri ile kenelere karşı ilaçlama


Melikgazi İlçesinin 2 milyon 370 bin m yeşil alan ve 780 adet düzenli parka sahip olduğunu hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, İlçe sınırları içerisinde yer alan yeşil alanların, parkların da özellikle bitki haşaratına, ağaç ve yaprak böcekleri ile kenelere karşı etkin bir ilaçlama çalışması yapıldığını kaydetti.


Başkan Memduh Büyükkılıç, Yaz aylarında ağaçların daha gür, sağlıklı ve çevresi ile bütün olabilmesi için ilaçlama gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.




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