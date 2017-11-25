Melikgazi sokakları vakumlu süpürge ile temizlenecek

Temiz ve sağlıklı bir çevre için sürekli olarak temizlik işlerinde araç parklarını yenileyerek genişlettikleri hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “Melikgazi Belediyesi 600 bin nüfusu ile Kayseri ilinin yarısına hizmet vermektedir. Yaz aylarında bu nüfus daha da arttığı gibi bağ ve sayfiye alanlarına göç nedeni ile nüfus hareketliliği yaşamaktadır. Ayrıca Melikgazi Kayseri’nin ticaret, sanayi, alış veriş ve sosyal yaşam alanlarını kapsadığı için gündüz nüfusu her zaman daha fazla olmaktadır. Ancak planlı bir çalışma ile günlük temizlik yapılmaktadır. Evsel atıklar 24 saat esasına göre toplanılmaktadır. Gelişen ve büyüyen şehrimizde kaldırımların temizlenmesi amacı ile 5 adet Elle Kumandalı Akülü Vakumlu süpürge aracı satın alınacaktır“ dedi.

Yeni alınacak araçlar ile temizlik atölyesinde araç sayının toplamda 74 adet olacağını, ayrıca özel sektöre ait araçlarında temizlik çalışması yaptığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, halk ve çevre sağlığına büyük önem verdiklerini ve bu yönde evsel atıkları ayrıştırılmış olarak topladıklarını dile getirdi.

Başkan Büyükkılıç, 81 mahallesi bulunan Melikgazi ilçesinde çöplerin seri ve günlük toplanılması amacı ile her türlü çalışmanın ve planlamanın yerine getirildiğini sözlerine ekledi.