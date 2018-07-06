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06 Temmuz 2018 14:59

Melikgazi’de Araç Parkı Genişliyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi’de Araç Parkı Genişliyor

06 Temmuz 2018 14:59

Memduh Büyükkılıç, günden güne büyüyen ve gelişen Melikgazi İlçesinde daha etkin, verimli ve seri hizmet sunabilmek amacı ile araç parkını her geçen gün yeni alınan araçlarla genişlettiklerini söyledi.


Melikgazi ilçesinin her geçen büyüdüğünü ve bu büyüme ile semtler arasında mesafenin de artığını, bundan dolayı araç parkını sürekli yeni araçlar satın alarak genişletip, hizmeti vatandaşlara bizzat bire bir sunduklarını belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Melikgazi İlçesinin yerleşim alanı büyümekte ve bu fiziki büyümeye paralel olarak nüfusu artmaktadır. Yaz aylarında bağ ve sayfiye alanları ile temizlik yapılan alan da artmaktadır. Halk ve çevre sağlığı açısından temizlik ve çöp toplama işini çok önemsiyoruz. Bu neden ile temizlik ve çöp toplama çalışmasını daha etkin ve seri yapabilmek için özel sektörden hizmet satın alıyoruz. Çevre temizlik vergisinden elde edilen vergiler ile özellikle kırsal kesim için 4 adet su arazözü satın alındı. Dolayısı ile kırsal alanlarda bir sıkıntı yaşanmayacaktır. Çünkü hizmette süreklilik esastır” dedi.




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