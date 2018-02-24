Melikgazi’de eğitim yatırımları devam ediyor

Somuncu Baba İmam Hatip Lisesi Spor Salonu’nun tamamlanması ile öğrencilerin hem spor hem de sosyal etkinliklere daha fazla yer verebileceklerini belirten Başkan Büyükkılıç, spor salonunun zemin artı bir kattan oluştuğunu ve çok amaçlı bir salon inşa edildiğini kaydetti.

Spor salonunun asma katlı olmak üzere 2 kattan oluştuğunu, 13 bin 20 metre yüksekliğinde ve 650 m inşaat alanı bulunduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Melikgazi Belediyesi her ortam da ve her fırsatta eğitime ve spora yatırım yapıyor ve destek sağlıyoruz. Eğitim toplumun geleceği, spor ise birey için önemli bu neden ile olmaz ise olmazlarımız arasında eğitim ve spor yatırımları gelmektedir. Eğitim kurumlarımızın ihtiyaçlarını ya belirliyoruz ya da talep ediyorlar. Ama sonuçta biz yatırımı gerçekleştiriyoruz. Arsası müsait olan ve spor salonu ihtiyacı bulunan Somuncu Baba İmam Hatip Lisesine çelik taşıyıcı sistem ile spor salonu inşa ettik. Hem spor salonu hem de sahne gösteri salonu olarak hizmet verecektir. Eğitime ve spor camiasına hayırlı olsun”

Somuncu Baba İmam Hatip Lisesi Müdürü Eyüp Karakaya da, “Başkan Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ediyor ve Ekibini ve kendilerini kutluyorum” dedi.