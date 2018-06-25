Melikgazi’de emlak vergisinin birinci taksitleri ödendi

Belediye yatırım ve hizmetlerin temelini vergiler oluşturduğunu belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, özellikle ilçe sınırları içerisinde tarla, arsa ve evleri bulunan mükelleflerin ödemiş olduğu vergilerin yine hizmet olarak kendilerine geri yansıdığını kaydetti.

Melikgazi Belediyesi olarak birçok ilk’i başlattıklarını kaydeden Başkan Memduh Büyükkılıç, kredi kartı ve internet üzerinden vergi ödemeyi ilk kez başlatarak yeni bir hizmet anlayışı getirerek hizmet kalitesini artırdıklarını söyledi.

Emlak vergisinin ödenmesi süresinde mükelleflere tahakkuk ettirilen verginin ilk taksidinin yüzde 92 tahsil edilmiş olduğunu tespit ettiklerini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, tahsil edilen vergilerin % 52 ‘sinin kredi kartı ile yüzde 15’inin internet üzerinden ödenmiş olduğunu geri kalan % 25’inin ise nakit olarak ödendiğini söyledi.

Başkan Memduh Büyükkılıç, Emlak vergisini yatırarak vatandaşlık görevini yerine getiren mükelleflere teşekkür ederek, bu vergilerin kendilerine hizmet olarak geri döneceğini sözlerine ekledi.