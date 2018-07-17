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17 Temmuz 2018 17:15

Melikgazi’de mülk satışları ile ekonomiye ve istihdama katkı sağlanıyor

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, mülkiyeti belediyeye ait olan bağ ve sayfiye arsası, konut alanı, yapılı işyeri ile dairelerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37.

Melikgazi’de mülk satışları ile ekonomiye ve istihdama katkı sağlanıyor

17 Temmuz 2018 17:15

ve 45. maddelerine istinaden ihale ile satışa sunulduğunu bildirdi.


Mülkiyeti belediye ait olan atıl durumdaki arsaların satışı ile hem ekonomiye hem de istihdama katkı sağlandığı gibi belediye bütçesine de ek gelir elde edildiğini belirten Başkan Büyükkılıç, “Bağ ve sayfiye arsası, konut alanı, yapılı işyeri ile dairelerin yine şeffaf ve herkese açık bir şekilde gerçekleştirdik. Bu satışlar ile müteahhitler ve kooperatifler ile daire satın alacaklar için iyi bir fırsat oluşturuyoruz. Özellikle daire satışları ile bir çok aileyi yuva sahibi yaptık. Bugün yapılan ihalede 32 taşınmazın 21 satışı gerçekleştirildi ve 11 mülkün satışı ise pazarlığa bırakıldı. Elde edilen 5 milyon 412 bin liralık gelir, ilçe halkına hizmet olarak geri dönecek. Arsaları alanlara şimdiden hayırlı olsun diyorum’’ dedi.




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