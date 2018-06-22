Melikgazi’den 3 Ayrı Semtte 3 Adet Taksi Durağı

Memduh Büyükkılıç, şu an da 10 taksi durağını inşaatının tamamlandığını 2 taksi durağı inşaatının devam ettiğini söyledi.

Rastgele prefabrik yapılar ev iş merkezleri dönemi sona ermiştir

Çevresi ve kayseri kent mimarı ile bütünleşen projesi ile Taksi Duraklarının şehre ayrı bir vizyon kattığını belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi çevreci ve doğa dostu bir belediyedir. Bunu her fırsatta çalışmaları ve yatırımları ile belgelemektedir. Melikgazi olarak şehrin estetik görünümüne yapılan çalışmaların çevresi ile uyumuna da önem veriyoruz. Her köşe başında rastgele kurulan adeta kulübe görünümündeki taksi duraklarını kaldırıyoruz. İlk etapta 10 taksi durağını şehrin merkezinde inşa ettik. 25 m2 inşaat alanında yaptırdığımız durakların içerisinde lavabo, wc ve mutfak bulunmaktadır. Bireyler bu yapıyı görünce taksi durağı olduğunu anlayacaktır. Çünkü yapısı ile bir standart getirilecek ve işlevlik kazanacaktır. Şehrimizde artık rastgele prefabrik yapılar ev iş merkezleri dönemi sona ermiştir. Mimarsinan, Şirintepe ve Kiçikapı semtlerinde taksi durağını bu yıl tamamlayarak hizmete sunucağız ” dedi.

Şehir estetiğine ve görsel güzelliğine yakışır...

Şehrimize yakışır, şehir estetiğine ve görsel güzelliğine uygun bir proje hazırladıklarını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, ilk etapta 10 adet inşa edildiğini ancak zaman içerisinde tüm taksi duraklarını aynı yapıda birleştireceklerini, aynı zamanda bu yapıların bankamatik, reklam panosu ve belediye ilan panosu olarak hizmet vereceğini sözlerine ekledi.

Taksici Esnafı Uygulamadan Memnun

Taksici Esnafları da yaptıkları açıklamada, uygulamadan son derece memnun olduklarını ifade ederek, başta belediye başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiler.