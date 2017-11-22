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22 Kasım 2017 15:54

MHP İl Başkanı Ersoy, Melikgazi Belediye Başkanı Büyükkılıç’ı ziyaret etti

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Baki Ersoy, Melikgazi İlçe Başkanı Ertuğrul Yücebaş ve Melikgazi Belediyesi MHP Meclis Üyeleri; Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

MHP İl Başkanı Ersoy, Melikgazi Belediye Başkanı Büyükkılıç’ı ziyaret etti

22 Kasım 2017 15:54

Memduh Büyükkılıç’a makamında nezaket ziyaretinde bulundular.


MHP İl Başkanı Baki Ersoy “Bugün de Melikgazi Belediye Başkanımızı ziyaret ediyoruz. Ülkemizin geleceği ile ilgili olarak güçlü bir Türkiye için şu an birlik ve beraberlik günlerini yaşıyoruz. Söz konusu Türkiye olunca, ülkemizin bekası olunca aynı noktada birleşmemiz gerekir. Aynı temel düşünce belediyemiz içinde geçerlidir. Nitekim söz konusu; Melikgazi ilçesinin istikrarlı, planlı bir şekilde büyümesi ve gelişmesi olunca bunu sağlamak Belediye Meclisindeki tüm meclis üyelerine düşüyor. Bu düşünce ile hareket edilerek kararlar Melikgazi de oy birliği ile alınıyor. Bu sayede Türkiye’nin en büyük ilçelerinden birisi olan Melikgazi’nin hızla gelişmesi, bireylerin de huzur ve güven içerisinde yaşaması sağlanıyor.”dedi.


Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç ise yaptığı açıklamada “Değerli İl ve İlçe Başkanımız ile MHP Melikgazi Belediyesi Meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. İstişareye önem vermeleri bizim için çok önemli. Sorumluluk anlayışı içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi ülkemiz ve şehrimiz açısından çocuklarımız, geleceğimiz adına önem arz etmektedir. Zaten Sayın Devlet Bahçeli’nin sorumluluk duygusu ile konu vatan olunca yiğitçe; devletine, milletine sahip çıkması bizleri memnun etmektedir. Bu açıdan Sayın Bahçeli ve Kayseri İl ve ilçe yönetimine teşekkür ediyorum. dedi.


MHP İl Başkanı Baki Ersoy Melikgazi İlçe Başkanı Ertuğrul Yücebaş ve MHP’li Meclis Üyeleri; Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile birlikte Mimer’i gezerek işleyiş hakkında bilgi aldılar.




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