MHP Milletvekili adaylarını açıklayan İl Başkanı Serkan Tok,

dönem Milletvekilliği seçiminde MHP’nin Kayseri Milletvekili adaylarını açıklayarak, "Aday listemiz ile birlikte Kayseri’de oy patlaması yapacağız" dedi.

Parti il binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan İl Başkanı Serkan Tok, "24 Haziran 2018’de yapılacak olan milletvekilliği seçimlerinde 40 aday adayımız arasından 10 adayımızı Genel Başkanımızın takdirleri ile belirlemiş bulunmaktayız" dedi ve listeyi şu şekilde açıkladı:

"Yapılacak olan seçimlerde Genel Başkanımızın Danışmanı İsmail Özdemir birinci sırada yer alırken, ikinci sırada eski İl Başkanımız Baki Ersoy, üçüncü sıra Serap Şule Kalın, dördüncü sıra Mazhar Gündoğ, beşinci sıra Mehmet Özmen, altıncı sıra Mehmet Göçmen, yedinci sıra Rifat Açıkgöz, sekizinci sıra İsa Ferah, dokuzuncu sıra Emine Afşar, onuncu sıra Veli Oğuzhan Öztürk oldu."

Serkan Tok, " 27. dönem Kayseri Milletvekili adaylarımız açıklandı. Birbirinden kıymetli aday adaylarımızın arasında belirlenen aday listemiz ile birlikte inşallah Kayseri’de büyük bir oy patlaması yapacağız" diyerek şu şekilde konuştu:

"24 Haziran seçimleri Türkiye için büyük önem arz etmektedir. Bunun bilinciyle hareket ederek seçim çalışmalarımızı 18 Mayıs’a kadar aday adaylarımızla ve teşkilatımızla birlikte sürdürdük. Bundan sonra Allah nasip ederse yine omuz omuza vererek belirlenen adaylarımızı Ankara yolunda destekleyeceğiz. Kayseri’de birinci parti olacağız. 10 adayımızın 10’unu da inşallah meclise göndereceğiz. Bu güne kadar aday adayı olarak partimize güç veren bu zorlu süreçte yanımızda olan tüm dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonra da aynı inanç ve kararlılıkla aday olsun olmasın hepsinin gece gündüz demeden çalışacaklarına inanıyorum.

Kayseri ve Türkiye’de Milliyetçi Hareket’in kadroları özlemle beklenmektedir. Düne kadar diğer partile oy veren vatandaşlarımızın bundan sonraki süreçte MHP’ye destek vereceklerine inanıyorum. Bununla birlikte bu güne kadar MHP’ye gönül vermiş tüm gönüldaşlarımızın ise daha çok çalışacağına ve adaylarımızı kucaklayacaklarına inanıyorum."

MHP İl Başkanı Serkan Tok, 21 Mayıs Pazartesi günü 10 milletvekili adayının 10 kurban kesilerek düzenlenecek olan tören ile kamuoyuna tanıtılacağını açıkladı.