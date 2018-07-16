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16 Temmuz 2018 11:49

Milli İrade Bisiklet Turu gelenekselleştirilecek

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Spor A.

Milli İrade Bisiklet Turu gelenekselleştirilecek

16 Temmuz 2018 11:49

Ş. tarafından düzenlenen 15 Temmuz Milli İrade Bisiklet Turu’nu geleneksel hale getireceklerini söyledi.


Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından düzenlenen 15 Temmuz Milli İrade Bisiklet Turu, 15 Temmuz Bulvarı’nın temelinin atıldığı Altınoluk Mahallesi’nden başladı. Temel atma töreninde Milli İrade Bisiklet Turu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Çelik, bisiklet turunu geleneksel hale getirerek her yıl yapmayı hedeflediklerini belirtti.


15 Temmuz Milli İrade Bisiklet Turu’na binlerce Kayserili katıldı. Vatandaşlar bu önemli etkinliğe Spor A.Ş.’nin bisikletleri ve kendi bisikletleriyle iştirak ettiler. Bisiklet Turu’na startı 15 Temmuz Bulvarı’nın temel atma törenine katılan protokol verdi.


15 Temmuz Milli İrade Bisiklet Turu’na katılanlar Spor A.Ş.’nin bugüne özel yaptırdığı ay yıldızlı bayrağımızın renkleri olan kırmızı ve beyaz tişörtleri giydiler ve ellerin Türk bayrakları ile pedal bastılar. Altınoluk Mahallesi’nden başlayan 15 Temmuz Milli İrade Bisiklet Turu Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi.




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