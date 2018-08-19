MMO Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy’dan Kurban Bayramı Mesajı

Bayramların toplumsal hayat açısından büyük bir önem ve değere sahip olduğunu belirten Akif Aksoy, “Bu mübarek günlerde en büyük duamız; asırlardır birlikte saf tutarak, birlikte zaferler kazanıp, birlikte heyecan duyarak, birlikte ağlayıp, birlikte gülerek pekiştirdiğimiz Türk Milletinin kardeşliğinin sadece bu günlerde hatırlanmayıp her zaman ve her daim birlik ve beraberlik içinde olmasıdır. Aziz Milletimiz sırtına saplanmak istenen hançerlere en güzel cevabı bu müstesna günlerde vereceklerdir. Türk Milleti bugün içine düştüğü yokluk, yoksulluk, gerilim ve çatışma ortamının üstesinden gelerek, dostluk ve barış içinde, gelecek yüzyıllara birlikte ulaşacaktır. Küresel güçlerin ektiği nifak tohumları sonucunda Müslüman Müslüman’ı katleder olmuş bahar yaşatma vaatlerine kanarak, kara kış yaşar olmuşlardır. İslam Âlemindeki sorunların son bulması, Müslümanların kardeşliğini arttırması, insanlığa ve mukaddesata olan sorumluluklarını hatırlaması gereken mana yüklü bu günlerin, yaşadığımız acıların son bulması için bir uyanış ve başlangıca vesile olması vazgeçilmez bir dileğimizdir” dedi.

Aksoy, “Mukaddes bayram vesilesiyle mensubiyetinden gurur duyduğumuz büyük Türk Milletinin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını en içten duygularımla kutlar, Allah’tan huzur, sağlık ve mutluluk diliyor, güzel bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.