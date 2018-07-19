Diğer
Kategoriler
19 Temmuz 2018 14:31

Mustafa Çağan’ın acı günü

Çağan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çağan’ın eşi Erengül Çağan son yolculuğuna uğurlandı.

Mustafa Çağan’ın acı günü

19 Temmuz 2018 14:31


Çağan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çağan’ın 70 yaşındaki eşi Erengül Çağan tedavi gördüğü hastanede kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Hunat Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Erengül Çağlayan Asri Mezarlığına defnedildi.


Cenaze namazına Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Mehmet Özhaseki, Mustafa Elitaş, Taner Yıldız ve İsmail Tamer, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kocasinan Belediyesi Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediyesi Başkanı Mustafa Palancıoğlu, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Erciyes Üniversitesi Rektörü Muhammet Güven katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
29
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç