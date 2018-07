Oda başkanlarından 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü mesajları

Etkinlikler çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan çadırlarda, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri Sanayi Odası katılan vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulundu. 15 Temmuz’un bir milletin şahlanışı olduğunu ifade eden Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan yaptığı açıklamada, "15 Temmuz bir milletin şahlanışıdır. Kayseri Cumhuriyet Meydanı tıklım tıklımdır. Vatan, bayrak ve millet sevgisi ile bu vatanın bölünmeyeceğini, bu vatanın geçilmeyeceğini bir kez daha göstermiştir. Allah bizim milletimize bir daha böyle acı günler göstermesin. Devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eylesin. Devletimizi ve vatanımızı böldürtmeyiz, hainlere yol açtırmayız. Gördüğünüz gibi aziz Türk Milleti burada, kanımızın son damlasına kadar meydanlarda hazır halde bekliyoruz. Bu vatanı böldürmeyeceğiz ve kimseye de vermeyeceğiz. Milletimiz bu meydanları doldurarak hainlere mesaj veriyor. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin" dedi.

"Türk milleti milli iradenin dışında hiçbir gücü kabul etmeyeceğini göstermiştir"

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ise 15 Temmuz’da FETÖ terör örgütü tarafından düzenlenen hain darbe girişiminde Türk milletinin hainlere büyük bir ders verdiğini dile getirerek; "15 Temmuz’da hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Allah bir daha böyle kahpe bir girişim ile bizleri karşılaştırmasın. O gün Türk milleti ferasetli bir şekilde yaklaşarak kutsal olan ve vatanın bölünmez olduğunu, devletin payidar olması, devletin bekası ve milletimiz ile bayrağımıza göz diken hainlere karşı büyük bir ders vermiştir. Milli irade tecelli etmiştir. Türk milletinin milli iradenin dışında hiçbir gücü kabul etmeyeceğini göstermiştir. Hani deriz ya ’her şer de bir hayır vardır’ diye. Bu şer de bizim kutsallarımıza karşı gelmeye çalışanlara gücünü göstermiştir. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 15 Temmuz hain darbe girişimi bertaraf edilmiştir. Allah böyle devlet ve millet düşmanlarına fırsat vermesin. Rabbim Türkiye Cumhuriyetini her zaman payidar etsin. Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz zaman her türlü engeli aşacağımıza, her türlü düşmana karşı geleceğimizi unutmamalıyız" ifadelerini kullandı. KTO Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan da açıklamasında Türk halkının birlik ve beraberliği ile 15 Temmuz hain darbe girişiminde destan yazdığını belirtti.

"2 yıl önce birlik ve beraberlik içerisinde neler yapabileceğimizi gösterdik"

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi de, "Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, gazilerimize de hayırlı uzun ömürler nasip eylesin. 2 yıl önce 15 Temmuz’u hatırladığımızda bir milletin birlik ve beraberlik içerisinde neler yapabileceğimizi gösterdik. Tüm dünya bizleri büyük bir şaşkınlıkla izledi. Türk Milleti kendinden gelen önderliğini de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı hareketle tanka, tüfe ve uçağa karşı iman gücüyle, vatan aşkıyla bunu gösterdi. Rabbim bir daha böyle hainlikler göstermesin. İnşallah vatanımızı ve milletimizi bu tür durumlara sokmasın. Şuan da yeni bir hükümet sistemimiz var. Bunun da en büyük önemi bana göre bu tür darbelere tamamen engel olacak inşallah. Rabbim daha güzel günlere birlik ve beraberlik içerisinde olmayı nasip etsin. Burayı görüyorsunuz ki coşkuyla kutluyoruz" diye konuştu.