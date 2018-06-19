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19 Haziran 2018 13:36

Okul Sporlarında Kayseri Damgası

Vali Süleyman Kamçı, 2017-2018 Yılı Okullar Arası Müsabakalarında takım sporlarında ve ferdi sporlarda Kayseri’nin önemli başarılara imza attığını açıkladı.

Okul Sporlarında Kayseri Damgası

19 Haziran 2018 13:36


Vali Kamçı, Okullar Arası Sportif Müsabakalar toplam 52 branş da yapılırken, 2 Türkiye Şampiyonası, 1 Yarı Final, 6 tane Grup Müsabakasının ilimizde yapıldığını belirtti.


Gençlerin, hem takım halinde hem de bireysel dalda çok sayıda kupa ve madalya alarak büyük başarıya imza attığını ifade eden Vali Kamçı, sporcularımızın ilimiz spor adına bizlere büyük bir gurur yaşattığını kaydetti.


Okul Takımlarımızın ve ferdi sporcularımızın Türkiye Şampiyonalarına kaldığını ve Türkiye Dereceleri elde ettiğini belirten Vali Kamçı, sözlerine şöyle devam etti:


“2017-2018 Yılı Okullar Arası Müsabakalarında Takım Sporlarında Kayseri büyük başarıya imza atmış.79 okul takımımız Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanmış, 6 Türkiye Birinciliği,2 tane Türkiye İkinciliği,6 Türkiye Üçüncülüğü, 3 Türkiye Dördüncülüğü kazanmıştır. 2017-2018 Yılı Okullar Arası Müsabakalarda Ferdi Olarak yine büyük başarıya imza atan sporcu öğrencilerimizden 14 Türkiye Birinciliği, 27 tane Türkiye İkinciliği, 31 tane Türkiye Üçüncülüğü, 4 tane Türkiye Dördüncülüğü, 8 tane Türkiye Beşinciliği kazanmıştır.”


Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ise müsabakalarda önemli dereceler elde eden ve dereceye giren tüm sporcuları tebrik etti, başarılarının devamını diledi.




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